Khellven fica fora de jogo do CSKA enquanto negocia com o Palmeiras

Próximo de acertar com o Palmeiras, o lateral-direito Khellven ficou fora da lista de relacionados do CSKA Moscou para o duelo desta quarta-feira (30/7) contra o Lokomotiv, pela Copa da Rússia. O jogador está em processo final de transferência para o Verdão e foi liberado para concluir os trâmites da negociação.

A negociação entre o clube paulista e o CSKA está avançada e já conta com um princípio de acordo. Atransferência deve acontecer por 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32,2 milhões), com a possibilidade de atingir 6,5 milhões de euros (R$ 38,6 milhões) mediante metas adicionais, consideradas difíceis.

Faltam apenas os ajustes finais de documentação para que o atleta de 24 anos viaje ao Brasil, realize exames médicos e assine contrato com o Verdão. Ele deve ser o segundo reforço do clube nesta janela de transferências, após a chegada do paraguaio Ramón Sosa.

Revelado pelo Athletico-PR, Khellven chegou ao CSKA em 2023. Desde então, acumulou 63 partidas, com cinco gols e nove assistências. Na atual temporada, no entanto, tem perdido espaço. Afinal, ele foi reserva nas três primeiras rodadas do Campeonato Russo e não entrou em campo nos dois últimos jogos.

A chegada de Khellven servirá para preencher a lacuna deixada por Mayke, que acabou sendo liberado para assinar com o Santos. No elenco do Palmeiras, o lateral disputará posição com Giay e o experiente Marcos Rocha.

