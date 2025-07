Galvão Bueno cita Palmeiras e Flamengo em desabafo sobre futebol brasileiro: ‘Desumano’

Galvão Bueno desabafou sobre o calendário do futebol brasileiro após a pausa para o Mundial. No programa ‘Galvão e Amigos’ de segunda-feira (28), ele comentou sobre ter jogos todos os dias. Aliás, Galvão chegou a citar Palmeiras e Flamengo, que disputaram o Mundial de Clubes e estão na Libertadores, Copa do Brasil e brigando pela liderança no Campeonato Brasileiro.

“Dois times nadam de braçada nessa questão de elenco: Palmeiras e Flamengo. O futebol virou uma esculhambação sem tamanho. Aí, você tem a Copa do Mundo de Clubes. Parou o campeonato por quanto tempo? Aí agora os times têm que jogar todo dia. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores… É desumano”, afirmou.

Além disso, Galvão também citou sobre a preferência ser da Conmebol e a CBF ter que correr atrás de um dia para colocar o calendário em prática.

“E outra coisa, a preferência é da Conmebol. A CBF tem que correr atrás de um dia para jogar. É um absurdo, um absurdo!”, disse.

Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil

Os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil acontecem nessa semana e Palmeiras e Flamengo entram em campo, portanto, buscando uma vaga nas quartas de final. As equipes são duas das quatro equipes com mais títulos na competição.

Dessa forma, o Verdão entra em campo nesta quarta-feira (30), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 21h30. Por outro lado, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético Mineiro na quinta-feira (31), no Maracanã, também às 21h30.

