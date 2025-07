Saúl é regularizado e pode estrear pelo Flamengo

Saúl em treino no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Saúl, enfim, já pode fazer estreia pelo Flamengo. O nome do espanhol, novo reforço do clube, está no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, e está à disposição para o jogo contra o Atlético, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), no Maracanã.

O processo para regularizar Saúl levou mais tempo por se tratar de um atleta estrangeiro vindo de uma confederação europeia. Trata-se de um trâmite que “passa por Brasília”, referência ao caminho obrigatório até a liberação do visto de trabalho, documento para que estrangeiros possam passar pela inscrição na CBF.

Apesar de estar regularizado, o meia ainda não deve ser relacionado para o jogo desta quinta-feira. Afinal, ele não joga desde o fim da temporada europeia e ainda está em fase de recondicionamento físico. Saúl já treina com o grupo no Ninho do Urubu e segue protocolos para ficar à disposição.

Na última temporada, Saúl estava emprestado ao Sevilla, também da Espanha, e tinha contrato com o Atlético até junho de 2026. Como não estava nos planos do técnico Diego Simeone, negociou a antecipação da rescisão de contrato. Dessa maneira, no Flamengo, ele vai reencontrar Filipe Luís, com quem atuou por quatro anos no Colchonero.

Além de Saúl, o técnico Filipe Luís também poderá contar a presença do lateral Emerson Royal para a partida contra o Atlético. O Flamengo, porém, ainda não terá Samuel Lino e Carrascal para a partida desta quinta-feira.

