Jogador do PSG afirma ser melhor que Yamal, do Barcelona - (crédito: Alex Caparros/Getty Images)

Désiré Doué, atacante do Paris Saint-Germain, e Lamine Yamal, do Barcelona, se destacaram na última temporada por seus respectivos clubes. No entanto, o jogador do PSG afirmou que é melhor que o espanhol.

De férias, Doué participou de uma conversa descontraída com crianças, por meio de uma videochamada que teve a transmissão ao vivo nas redes sociais de ?”Booska Dimeh”, um influenciador nesta quarta-feira (30).

Dessa forma, ao ser questionado por uma delas sobre quem é melhor, ele ou Yamal, o francês logo respondeu.

“Essa é uma ótima pergunta, sou eu”, disse.