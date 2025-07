Saúl e Samuel Lino são regularizados e podem estrear pelo Flamengo

Saúl em treino no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Saúl e Samuel Lino já podem fazer estreia pelo Flamengo. Os nomes dos reforços do Rubro-Negro já estão no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF. Assim, eles têm condições regulamentadas para o jogo contra o Atlético, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), no Maracanã.

O processo para regularizar Saúl levou mais tempo por se tratar de um atleta estrangeiro vindo de uma confederação europeia. Trata-se de um trâmite que “passa por Brasília”, referência ao caminho obrigatório até a liberação do visto de trabalho, documento para que estrangeiros possam passar pela inscrição na CBF. Já Samuel Lino, como é brasileiro, teve a regularização facilitada.

Apesar de estarem regularizados, os jogadores ainda não devem ser relacionados para o jogo desta quinta-feira. Afinal, Saúl não joga desde o fim da temporada europeia e ainda está em fase de recondicionamento físico. Do outro lado, Samuel Lino fará o primeiro treino com o grupo na tarde desta quarta-feira. No entanto, Filipe Luís ainda vai definir na atividade.

Na última temporada, Saúl estava emprestado ao Sevilla, também da Espanha, e tinha contrato com o Atlético até junho de 2026. Como não estava nos planos do técnico Diego Simeone, negociou a antecipação da rescisão de contrato. Dessa maneira, no Flamengo, ele vai reencontrar Filipe Luís, com quem atuou por quatro anos no Colchonero.

Samuel Lino tornou-se o reforço mais caro da história do Flamengo. O clube pagará 22 milhões de euros fixos (R$ 143 milhões) e 2 milhões de euros em bônus (R$ 13 milhões). Além disso, o jogador ficará mais próximo do radar da Seleção.

Além de Saúl e Samuel Lino, o técnico Filipe Luís também poderá contar com a presença do lateral Emerson Royal para a partida contra o Atlético. O Flamengo, porém, ainda não terá Carrascal para a partida desta quinta-feira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.