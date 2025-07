Palmeiras x Juventude, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Juventude nesta quinta-feira (31/7), às 16h, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão fez a melhor campanha na primeira fase, somando 45 pontos e por isso vai enfrentar o clube Jaconero, que terminou na oitava colocação, com 30 pontos, ficando com a última vaga para o mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Palmeiras, no Youtube.

Como chega o Palmeiras

Líder após 19 rodadas, o Palmeiras bateu o recorde de melhor campanha da fase inicial do Brasileiro Sub-20 neste formato, com 45 pontos conquistados. O time alviverde já disputou 19 partidas pelo torneio, com 14 vitórias, três empates e duas derrotas, somando 44 gols marcados e 21 sofridos. Além disso, os artilheiros da equipe no torneio são Erick Belé e Riquelme Fillipi, com oito tentos cada. O Verdão defende o título do Brasileiro Sub-20, após ser campeão no ano passado na final contra o Cruzeiro.

Como chega o Juventude

Por outro lado, a grande campanha Jaconera na primeira fase foi coroada com a vaga entre os oito melhores do Campeonato Brasileiro sub-20. Afinal, a equipe dirigida por Filipe Dias acumulou 30 pontos e ficou na 8ª posição da tabela. Aliás, pela última rodada, o Verdão empatou em 0x0 com o Corinthians e conseguiu garantir seu lugar no mata-mata. Assim, os gaúchos enfrentam o Palmeiras, atual campeão da competição, para seguir sonhando alto no torneio.

PALMEIRAS x JUVENTUDE

Brasileirão Sub-20 – quartas de final

Data e horário: quinta-feira, 31/07/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Coutinho, Larson e Sorriso; Riquelme Fillipi, Erick Belé e Heitor. Técnico: Lucas Andrade

JUVENTUDE: Joaquim; Luiz Eduardo, Bernardo, Kauê Lima e Matheus Henrique; Kaynan , Yuri Kevem e Gabriel Borges ; Gui Teixeira, Marlon e Rafael Pina Técnico: Filipe Dias

Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Auxiliares: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Bruno Silva de Jesus (SP



