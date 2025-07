Santos anuncia a contratação do lateral-direito Mayke

O Santos anunciou nesta quarta-feira (30/7) a contratação do lateral-direito Mayke, de 32 anos, como reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O jogador, que estava no Palmeiras, assinou contrato válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas no acordo.

Mayke já realizou exames médicos na última terça-feira (29/7) pela manhã e iniciou os treinamentos com o elenco santista no CT Rei Pelé. Agora, o clube aguarda a regularização do atleta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para que ele fique à disposição do técnico Cleber Xavier.

Essa é a quarta contratação do Peixe para o segundo semestre sob a gestão de Alexandre Mattos, executivo de futebol. Antes de Mayke, chegaram ao clube o lateral-direito Igor Vinícius, o volante Willian Arão e o atacante paraguaio Yeferson Caballero.

O interesse santista em Mayke surgiu há algumas semanas. O Palmeiras não demonstrava intenção de liberá-lo antes do fim do contrato, que se encerrava em dezembro. Havia, inclusive, o desejo do clube alviverde de estender o vínculo por mais um ano. Contudo, o jogador estava disposto a trocar de ares.

Além do Santos, o Grêmio também fez uma investida pelo lateral, mas a oferta não agradou aos representantes do jogador, o que favoreceu o acerto com o clube da Baixada.

Mayke teve passagem vitoriosa em rival antes de fechar com o Santos

Com uma trajetória consolidada e vitoriosa no Palmeiras, onde conquistou 12 títulos, Mayke despede-se do antigo clube com 319 partidas disputadas, oito gols marcados e 25 assistências. Em 2025, o lateral participou de 21 jogos, sendo titular em dez deles. Agora, ele chega ao Santos com status de reforço experiente e com a missão de ajudar o clube no retorno à elite do futebol brasileiro.

