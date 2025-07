Carrascal desembarca no Rio para assinar com Flamengo

A novela Jorge Carrascal está perto do fim. Na tarde desta quarta-feira (30), o colombiano desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e, na sequência, assinar contrato com o Flamengo. O clube carioca, aliás, vai pagar 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,5 milhões) ao Dínamo Moscou, da Rússia, pela compra do jogador.

A expectativa é que Carrascal passe por exames médicos na quinta-feira (31), no Ninho do Urubu, e, em seguida, se reúna com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto. Caso ocorra da melhor maneira, ela será apresentado no Maracanã ao lado de Samuel Lino, que já foi anunciado pelo clube.

As tratativas entre Flamengo e Dínamo de Moscou se estenderam por mais de um mês. Afinal, o clube russo só aceitou a proposta após o Flamengo ajustar a forma de pagamento. A contratação do colombiano atende a uma prioridade do departamento de futebol rubro-negro, que busca alternativas ofensivas. Ele pode atuar em várias funções do meio-campo e no ataque.

Carrascal começou sua carreira no Millonarios, da Colômbia, e teve suas primeiras experiências na Europa pelo Sevilla B e pelo Karpaty, da Ucrânia. No entanto, ele se destacou no River Plate. Em seguida, ele foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e, desde o ano seguinte, estava no Dínamo de Moscou. Na última temporada, o colombiano marcou oito gols e deu três assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular.

O Flamengo, aliás, já anunciou o meia Saúl, o lateral direito Emerson Royal e o atacante Samuel Lino. O clube rubro-negro ainda busca a contratação de Lucas Beltrán, da Fiorentina.

