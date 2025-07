Athletico x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Após longas 19 rodadas, chegou a hora das quartas de final do Brasileirão Sub-20. Nesta quinta-feira (31/7), três jogos definem os outros semifinalistas da competição – o Cruzeiro já está lá. Um deles é entre Athletico e Vasco, no CT do Caju, em Curitiba (PR), às 16h (de Brasília). Por ser jogo único, caso a partida termine empatada, a definição do classificado sairá, dessa forma, nos pênaltis.

LEIA MAIS: Presidente da CBF, Samir Xaud é alvo de ação da Polícia Federal

Como chega o Athletico

O Athletico chega com a moral lá em cima. Afinal, vem de título paranaense, encerrando um jejum de nove anos sem ser campeão estadual no Sub-20. No último sábado (26/7), a Piazada do Caju fez 3 a 0 para cima do Cascavel, na Arena da Baixada, e angariou, assim, sua sétima conquista no Campeonato Paranaense.

A equipe do técnico João Correia foi a terceira melhor durante a fase inicial do Brasileirão Sub-20, com direito a segunda melhor campanha como mandante. Com 35 pontos, o Furacão venceu 11 de suas partidas, empatando duas e perdendo outras seis. Assim, no cruzamento olímpico, pegou o sexto colocado Vasco nas quartas de final. Por ter terminado nas quatro primeiras posições, ganhou o direito de jogar em casa, aliás. Dessa forma, quem avançar às semifinais enfrentará o vencedor de Red Bull Bragantino x Fortaleza.

Como chega o Vasco

O Vascão também vem com moral. Isso porque vem de três vitórias seguidas e sem sofrer gols, aliás. Assim, terminou a fase de pontos corridos na sexta colocação, com 32 pontos – três a menos que o Furacão, adversário desta quinta. Lembrando que o Gigante da Colina teve a terceira melhor campanha como visitante.

São três desfalques do time de Matheus Curopos, porém. O atacante Bruno Lopes sofreu um estiramento na parte posterior da coxa esquerda e está em tratamento fisioterapêutico. O ponta João Vitor Fonseca, por sua vez, cumpre suspensão. Já o também atacante Warley sofreu uma entorse no tornozelo e segue sob cuidados fisioterapêuticos.

Athletico x Vasco

Brasileirão Sub-20 – Quartas de final – Jogo único

Data e horário: quinta-feira, 31/07/2025, às 16h (de Brasília)

Local: CT do Caju, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Matheus Soares; Vitinho, Fábio Lucas, Marcos André e Claudinho, Kauan Stabelini, Guilherme Back e Lima; Gustavo Gomes, Caio Suassuna e Chiqueti . Técnico: João Correia

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André e Alison; Gustavo Guimarães, Samuel e Lukas Zuccarello; Andrey Fernandes, Juninho e Léo Jacó. Técnico: Matheus Curopos

Árbitro: André Ricardo Martins (PR)

Assistentes: Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR) e Nathan Martins (PR)

Onde assistir: SporTV

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.