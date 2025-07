Nos pênaltis, Cruzeiro vence o Flamengo e avança no Brasileirão Sub-20

O Cruzeiro está classificado para a semifinal do Brasileirão Sub-20. Após empate em 1 a 1 com o Flamengo no tempo normal, a Raposa levou a melhor na disputa de pênaltis, venceu por 4 a 3 e carimbou a vaga entre os quatro melhores times do campeonato. O goleiro Marcelo brilhou nas penalidades, com duas defesas nas duas últimas cobranças rubro-negras. Baptistella e Pedro Leão marcaram os gols no tempo regulamentar.

Com o resultado, o Cruzeiro agora espera o vencedor de Palmeiras x Juventude para descobrir o adversário da semifinal. A partida será nesta quinta-feira, às 16h, na Arena Barueri. O Flamengo, assim, se despede da competição nacional.

O jogo entre Flamengo e Cruzeiro

O Flamengo teve mais as oportunidades, mas o Cruzeiro foi mais efetivo no primeiro tempo. Aos oito minutos, o atacante Lorran forçou o goleiro Marcelo a fazer uma boa defesa. Do outro lado, as Crias da Toca tentaram responder nos contra-ataques e acertaram o travessão em cobrança de escanteio direta de Baptistella. Artilheiro do Brasileirão, o jovem fez valer o título de joia celeste e anotou um golaço aos 26 minutos. O Rubro-Negro buscou a reação, mas esbarrou na defesa bem postada da Raposa.

Na segunda etapa, o Flamengo foi dominante na maior parte do tempo. Logo aos 45 segundos, Marcelo e Kaiquy Luiz “cochilaram” na jogada, e Pedro Leão aproveitou a indecisão para roubar a bola e empatar a partida. Depois disso, o Fla começou a dominar o jogo, enquanto a equipe celeste só chegou em cobrança de falta. O empate prevaleceu, e o jogo foi para os pênaltis.

Pênaltis

Na marca da cal, os times acertaram as primeiras duas cobranças. Na terceira, Baptistella teve o chute defendido por Lucas Furtado. O Flamengo passou à frente, mas Marcelo respondeu com duas defesas, virou a disputa e deu a vaga ao Cruzeiro.

