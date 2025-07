São Paulo: Ryan Francisco passa por cirurgia no joelho e só volta em 2026

O atacante Ryan Francisco, do São Paulo, foi submetido nesta quarta-feira (30/7) a uma cirurgia para correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O procedimento, realizado no Hospital Albert Einstein, foi bem-sucedido, e o atleta deve receber alta nos próximos dias. Assim, ele deve iniciar a recuperação no Reffis, centro de reabilitação do clube.

A lesão ocorreu durante o treino do dia 15 de julho, na parte final da atividade. Após sofrer um entorse no joelho, Ryan precisou deixar o gramado e passou por exames de imagem que confirmaram o diagnóstico e a necessidade de intervenção cirúrgica.

Com isso, o atacante será baixa por um longo período e só deve retornar aos gramados em 2026. A previsão inicial para a recuperação total gira em torno de nove meses, prazo comum para esse tipo de lesão.

Destaque da base, Ryan Francisco foi artilheiro e eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, com dez gols. O desempenho o credenciou a subir para o elenco principal ainda no início da temporada. Desde então, disputou 16 partidas com a camisa tricolor e balançou as redes três vezes.

A lesão representa uma baixa importante para o técnico Hernán Crespo, que vinha integrando o jovem aos poucos ao grupo principal. Assim, sem o jovem, o treinador conta com Dinneno e André Silva como opções de referência para o ataque tricolor.

