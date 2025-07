Botafogo faz proposta por Rafa Mir, do Sevilla

O Botafogo segue agitado no mercado. Ainda em busca de atacante para encorpar o elenco, o Glorioso fez proposta por Rafa Mir, espanhol de 28 anos que pertence ao Sevilla e que atuou a última temporada por empréstimo no Valencia, também da Espanha.

Segundo informações do “ge” desta quarta-feira (30/7), o Botafogo já negocia com o jogador, que tem vínculo até junho de 2027 com o Sevilla. No entanto, a equipe estaria disposta a facilitar a saída do atleta.

Bom lembrar que Mir foi preso após acusação de agressão sexual por duas mulheres na Espanha, aliás. Detido, conseguiu soltura dois dias depois para, então, responder o processo em liberdade. O Valencia puniu o atacante por dois jogos.

Mir iniciou a carreira no próprio Valencia, estrando profissionalmente em 2015. Em 2018, ainda jovem, foi para o Wolverhampton (ING). Na Inglaterra, ainda teve oportunidade no Nottingham Forest, em 2018/19. Antes, uma breve passagem pelos Las Palmas (ESP), por empréstimo junto aos Wolves.

Chegou ao Sevilla em 21/22 após boa passagem pelo Huesca, assinando em definitivo com a equipe da Andaluzia. Após 13 gols na primeira temporada, foi caindo de produção até perder espaço e, dessa forma, ir para o Valencia por empréstimo.

