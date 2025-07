Argentino do Internacional é um dos autores da suposta traição, segundo jornalista

O Internacional ganhou os holofotes de manchetes de fofoca, na última terça-feira (29). De acordo com informações do jornalista Léo Dias, quatro jogadores do Colorado estariam envolvidos em traições às suas respectivas esposas em caso com uma torcedora e filha de um influente empresário do clube.

Um dos jogadores em questão que traiu sua esposa é o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, segundo o comunicador. Os relatos indicam que o argentino teve um encontro com a torcedora do Internacional em um posto de gasolina, no dia 10 de julho. Inclusive, os rumores apontam que todos os quatro atletas organizaram os “dates” de forma discreta. O jornalista ainda divulgou alguns prints de conversa entre Bernabei e a filha do empresário.

A amante também deu detalhes do encontro com o argentino.

“Beijo, mão, conversa quente, clima pesado. Ele me elogiava, dizia que eu era gostosa, que queria saber o que eu queria que ele fizesse comigo”, apontou.

A torcedora do Internacional também se recordou que o modelo do carro de Bernabei é uma Amarok. O lateral-esquerdo passou a defender o Colorado em 2024 por empréstimo de um ano junto ao Celtic. Ele teve um início discreto sob o comando de e Eduardo Coudet, passou a ter mais espaço com o técnico Roger Machado e depois começou a se destacar.

Com isso, posteriormente, foi eleito o melhor lateral-esquerdo da última edição do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho teve dificuldades na negociação para contratá-lo em definitivo, mas teve sucesso. Neste ano, Bernabei já apresentou performances positivas pelo Internacional, mas ainda não emplacou o mesmo nível de atuação da temporada passada.

Internacional responde com deboche

Como mencionado, o Colorado reagiu de forma irônica à polêmica e manifestou-se sem citar diretamente o contexto, apenas como forma de convocação aos torcedores. A publicação pede para que “outros três amigos” também compareçam ao Beira-Rio nesta quarta-feira (30), para o duelo diante do Fluminense, e faz outras referências à forma de deslocamento.

“A semana do amigo acabou, mas ???????? já sabem, né!? Amanhã, ???????????????????? ???????? ????????????????????????????! Seja de ônibus, van ou Amarok, chama mais três amigos e vem pro Beira-Rio!”, escreveu o clube.

