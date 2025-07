CSA x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (30/7), CSA e Vasco tentarão superar suas respectivas crises ao duelarem no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), por vaga nas quartas da tradicional Copa do Brasil. O Azulão vem de cinco jogos sem vencer pela Série C, enquanto o Cruz-Maltino ainda tenta sua primeira vitória pós-Mundial de Clubes. Este é oduelo de ida, que começa às 19h (de Brasília). A Voz do Esporte transmite o jogo e a cobertura começa às 17h30 (de Brasília) sob o comando de Junior Lampard, que também estará na narração.

Além de Junior Lampard, a cobertura ainda conta com Rodrigo Seraphim e Will Ferreira nas reportagens. Clique na arte acima para não perder nada da partida.

