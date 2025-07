Torcida reage à conversa vazada em saída de Dudu do Palmeiras: ???Deplorável???

A saída polêmica de Dudu do Palmeiras, especialmente pelo atrito com a presidente Leila Pereira, continua sendo pauta na mídia e também na internet. Afinal, o portal “Uol” tornou público áudios de uma conversa do atacante com o diretor do Alviverde, Anderson Barros. Assim que houve o vazamento do conteúdo, alguns torcedores do clube gaúcho começaram a se manifestar e emitir suas opiniões nas redes sociais.

Segundo o veículo, a gravação é de autoria do próprio jogador em um encontro que teve com o dirigente para discutir a sua saída do Verdão. Em um dos momentos, Dudu expõe seu desejo em seguir no Palmeiras. Em outra ocasião, na tentativa de convencer que a melhor decisão era a sua continuidade, ele argumentou que vários outros clubes buscariam a sua contratação.

“Para mim, tanto faz renovar ano que vem. Se eu não renovar, eu vou sair no ano que vem, em dezembro, Cruzeiro vai me querer, Santos, Corinthians, quem quer que seja. Time para mim não vai faltar”, argumentou o atacante.

“Jamais eu ia querer sair do Palmeiras. Eu só quero. E eu só quero que eu não vou falar do Palmeiras porque o Palmeiras envolve torcida, envolve tudo. Vou falar: vocês. Você, a presidente e o treinador. Entendeu? Porque o Palmeiras, é a torcida, é todo mundo”, frisou o ídolo do Alviverde.

Torcedores do Palmeiras se dividem sobre atitudes de Dudu

A partir disso, alguns torcedores começaram a se manifestar sobre o episódio.

“O cara numa conversa que ele sabe que é gravado, que tem todas condições de manipular. Deixe transparecer que não quer ficar, pois não é mais titular absoluto e o principal membro da equipe. Lamentável”, alegou um torcedor.

“Interpretação de texto. Dudu não queria sair, mas o clube não contava mais com seu futebol. Está mais óbvio que tudo”, pontuou outro.

O Uol teve acesso com exclusividade ao áudio da conversa entre Dudu e Anderson Barros antes do ídolo do Palmeiras se despedir do clube. Na conversa, o jogador fala sobre a relação com a presidente Leila Pereira e com o técnico Abel Ferreira, além de revelar os bastidores sobre… pic.twitter.com/8tLMuWS0ag — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 30, 2025

“Vontade zero de todo mundo nisso aí Dudu não fez esforço nenhum também”, opinou um terceiro.

“Lendo a conversa entre Barros e Dudu, que se tornou pública entre ontem e hoje, impressiona a perfeita condução do assunto por parte do diretor do Palmeiras. E fica bem claro o movimento. Quem começou, quem quis, como quis. Não restam dúvidas. Se é que alguém ainda tinha”, comentou um quarto.

Após sua saída do Palmeiras, o atacante acertou seu retorno ao Cruzeiro na segunda tentativa. Afinal, já havia tratativas em meados do ano passado. Entretanto, a repercussão negativa atrapalhou a conclusão do negócio. Apesar da expectativa com a sua volta, Dudu também criou desavenças na Raposa e teve uma curta segunda passagem. Atualmente, ele segue em Belo Horizonte, mas defende o maior rival, o Atlético.

