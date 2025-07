Gyökeres pode estrear pelo Arsenal em clássico contra o Tottenham

Viktor Gyökeres chegou há poucos dias ao Arsenal, mas já pode fazer sua estreia nesta quinta-feira (1º), justamente em um clássico contra o Tottenham, durante a pré-temporada do clube em Hong Kong. Embora Mikel Arteta ainda não tenha confirmado a escalação, o treinador admitiu que o sueco pode ser uma opção no banco de reservas.

Animado com o novo desafio, Gyökeres falou sobre os primeiros dias no clube em entrevista à ‘CNN Sports’.

“Muita gente aqui tem demonstrado carinho e apoio. Quero retribuir isso em campo. Acho que chegou a hora. Esses primeiros dias foram bem intensos, entrei de cabeça mesmo. Está sendo ótimo, embora muito puxado. É uma sensação incrível estar aqui”, disse o atacante.

Ele também comentou sobre a camisa 14, que usará na temporada, e o motivo por trás da escolha.

“Esperei muito por esse momento, então é bom começar finalmente a treinar com o grupo. Todo mundo tem me ajudado bastante, está sendo fácil me integrar. Sei que muitos craques já usaram esse número e ele tem uma grande história no clube. É uma honra vesti-lo. A escolha foi fácil”, explicou, em referência ao legado de Thierry Henry.

“Quero sempre marcar gols, claro, mas o mais importante é ajudar a equipe com o que posso oferecer. Meu foco é vencer os jogos e construir a partir disso. A pressão externa existe, mas, no fim das contas, o que conta é a cobrança que a gente faz sobre si e o quanto estamos dispostos a dar em campo”, completou.

Gyökeres comenta oportunidade de jogar na Premier League

O atacante também refletiu sobre o caminho até chegar a um dos principais clubes da Premier League.

“É difícil explicar como penso. Tiveram muitos momentos em que as coisas não saíram do jeito que eu queria, e isso foi duro. Mas a gente aprende muito nesses momentos. Foi um processo que me fez crescer como jogador e como pessoa. É preciso entender o que é necessário para competir em alto nível”, finalizou.

