São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Athletico Paranaense fazem um duelo de gigantes nesta quinta-feira (31/7), às 19h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor chega nesta fase da competição após superar o Náutico com duas vitórias, tanto em seus domínios, quanto em Recife. Já o Furacão teve um pouco mais de dificuldade, mas conseguiu bater o Brusque e agora segue sonhando em ir mais longe. Aliás, ambas as equipes estão em busca do bicampeonato do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Vídeo.

Como chega o São Paulo

Com duas vitórias por 2 a 1 sobre o Náutico, o São Paulo avançou na Copa do Brasil com autoridade. No jogo de ida, no Morumbi, a equipe saiu na frente ao vencer por 2 a 1 e repetiu o placar no duelo da volta, nos Aflitos, garantindo a classificação com 4 a 2 no agregado. Além disso, a fase é excelente. Afinal, o Tricolor não perde há quatro jogos e vem de três vitórias seguidas.

Contudo, o técnico Hernán Crespo terá desfalques para este embate. Além de Lucas, Oscar e Calleri, lesionados, Hernán Crespo também não conta com Ferraresi, suspenso, e Dinenno, que já disputou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro e não pode jogar na competição pelo Tricolor. Além disso, a lista de lesionados ainda tem Luiz Gustavo, Ryan Francisco e Lucca. A expectativa é que o São Paulo use um time alternativo, trocando alguns dos considerados titulares.

Como chega o Athletico-PR

Na primeira fase, fora de casa, o Athletico-PR eliminou o Pouso Alegre, enquanto na segunda passou pelo Guarany de Bagé, na Ligga Arena, com vitória por 3 a 1. Por fim, na terceira fase, enfrentou o Brusque: empatou sem gols no jogo de ida, na Arena Joinville, e garantiu a classificação com triunfo por 1 a 0 em Curitiba. Contudo, na Série B, vem decepcionando, já que está na 11º posição, ainda longe do objetivo do G-4, que garante o acesso.

Para o duelo no Morumbis, Odair Hellmann tem como principais desfalques Luiz Fernando, o volante Raul e o lateral-esquerdo Esquivel. Dois ex-jogadores do São Paulo devem começar como titulares, o zagueiro Léo e o meio-campista Patrick. Alan Kardec, também com passagem pelo Tricolor, deve começar no banco.

SÃO PAULO X ATHLETICO-PR

Ida das Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Data e hora: 30/7/2025, às 21h30(de Brasília)

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Cédric Soares), Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Gonzalo Tapia) e André Silva (Ferreira). Técnico: Hernán Crespo.

ATHLETICO-PR: Santos; Belezi, Léo e Aguirre; Kauã Moraes, Felipinho, Giuliano, Patrick e Zapelli; Mendoza e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)

