Brasileiros podem ter vistos negados nos EUA durante a Copa de 2026

A ida de brasileiros aos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026 pode ficar mais difícil. Com o torneio marcado para acontecer em solo norte-americano, além de México e Canadá, uma possível crise diplomática entre Brasil e EUA pode afetar diretamente os torcedores.

De acordo com o analista internacional Lourival Sant’Anna, da ‘CNN Brasil’, Donald Trump avalia suspender a emissão de vistos para brasileiros, incluindo o período da Copa do Mundo. Caso avance com a ideia, o ex-presidente pretende usar a medida como uma forma de desgastar politicamente o governo brasileiro e influenciar a opinião pública no país. Essa estratégia se soma a outras, como o aumento de tarifas sobre produtos do Brasil.

Ainda de acordo com Lourival Sant’Anna, sinais dessa postura já começaram a aparecer. Senadores que estiveram recentemente em Washington receberam vistos com tempo de estadia bastante limitado, o que acendeu um alerta sobre um possível endurecimento nas regras.

A próxima Copa do Mundo será histórica. Pela primeira vez, 48 seleções vão participar do torneio, organizadas em 12 grupos com quatro equipes cada.

Além disso, será a primeira edição com três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Até então, a única vez em que a competição teve mais de uma nação como sede ocorreu em 2002, com Japão e Coreia do Sul.

