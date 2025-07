Internacional x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Internacional e Fluminense jogam, nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Assim, as equipes se reencontram no Beira-Rio dois anos depois do duelo eletrizante que protagonizaram pela Libertadores de 2023. Vale lembrar que os times fizeram a final da competição nacional em 1992, quando o Colorado levou a melhor.

O time gaúcho entrou já na terceira fase, quando eliminou o Maracanã-CE, com dois triunfos consecutivos. O Tricolor, por sua vez, aplicou uma goleada por 8 a 0 no Águia de Marabá, passou pelo Caxias por 2 a 1 e pela Aparecidense, com uma vitória simples no Rio e goleada em Goiânia. O duelo entre Colorado e Tricolor terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 20h (de Brasília), com o tradicional pré-jogo que te deixa dentro do jogo. E assim que o duelo começar, Ricardo Froede estará na narração.

A Voz do Esporte ainda tem, neste Internacional x Fluminense, com Deyvid Xavier nos comentários e as repostagens de André Bachá. Assim, você já sabe: clique na arte acima a partir das 20h (de Brasília) e não perca nada deste Inter x Flu.

