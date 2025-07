MP investiga investiga uso indevido de cartões em gestões antigas do Corinthians

O Ministério Público de São Paulo abriu um processo para investigar possível uso indevido de cartões de crédito do Corinthians nas gestões anteriores. Vale lembrar que elas são referentes às passagens dos ex-presidentes Andrés Sanchez (2018 a 2020) e Duilio Monteiro Alves (2021 a 2023).

Assim, o promotor de Justiça Cassio Roberto Conserino abriu a investigação nesta semana. Inclusive, ele determinou que a Justiça envie um ofício ao Corinthians para que o clube detalhe informações. Aliás, Conserino agendou ainda depoimentos com Osmar Stabile, presidente interino do Timão, com o vice-presidente Armando Mendonça e com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O trio será ouvido no dia 6 de agosto.

A investigação ocorre após torcedores denunciarem supostas fraudes nas redes sociais. Andrés Sanchez, inclusive, afirmou que um dos documentos compartilhados é verdadeiro. Em nota oficial, ele assegurou ainda que reembolsou o Corinthians, afinal, usou o cartão de crédito do Timão para gastos pessoais.