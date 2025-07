No Barcelona, Hansi Flick não acredita em possível saída de Ronald Araújo

Nesta quarta-feira (30), o técnico do Barcelona, Hansi Flick, concedeu entrevista coletiva onde tratou de diferentes temas acerca do planejamento visando a temporada 2025/2026. E, diante da janela de transferências que segue aberta, um dos nomes em pauta foi o zagueiro uruguaio Ronald Araújo.

Em razão do orçamento apertado que convive o Barça nos últimos anos, vendas mais portentosas como seria a de Ronald são assunto constante nos bastidores. Para se ter uma ideia, caso algum interessado tente investir no atleta de 26 anos pagando a multa rescisória, o valor é de 70 milhões de euros. Algo que, na cotação de momento, equivale a R$ R$ 449,7 milhões.

Entretanto, apesar do contexto no âmbito financeiro, o treinador alemão assegurou que a saída de Ronald, ou mesmo de outros nomes em especial, não é algo com que ele trabalha. Principalmente, por se sentir feliz com as alternativas que tem no elenco:

“Não tenho nenhuma notícia sobre isso. Araújo? Por que ele deveria sair? Há muitos rumores sobre muitos nomes. Tenho uma ótima equipe, com muita qualidade. Todas as posições estão com duas opções. Em algumas posições, temos até três jogadores. Não é fácil administrar, é claro, mas estou feliz.”

Desde que estreou com a camisa da equipe principal do Barcelona, em 2019, Ronald Araújo viveu sua temporada de caráter mais desafiador. Isso porque, além da troca no comando técnico quando Xavi saiu e Flick assumiu a direção técnica, uma lesão muscular ainda na Copa América o tirou de combate, em 2024, por quase seis meses. Desse modo, em adendo a perda de espaço dentre as alternativas na zaga, ele terminou o biênio com 25 jogos, a segunda menor quantia em uma temporada desde a estreia nos profissionais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.