Meia formado no Flamengo comenta adaptação ao Oriente Médio

No biênio 2024/2025, o meio-campista João Marcos completou sua primeira temporada no futebol internacional atuando pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Contratado para a temporada 2024/25, o jovem que é cria das categorias de base do Flamengo integrou o elenco sub-21 do clube emiradense e encerrou o ano com boas perspectivas para o futuro.

Em sua estreia fora do Brasil, João teve um período de adaptação natural. Vivendo uma nova cultura, estilo de jogo diferente e ritmo de competição distinto, o atleta valorizou a experiência e o processo de amadurecimento vivido no país:

“Foi uma temporada muito especial pra mim. Minha primeira experiência fora do Brasil e, sem dúvida, cheia de aprendizados. Chegar no Al Ain, um clube gigante nos Emirados, foi um passo enorme na minha carreira. No começo, teve aquela fase natural de adaptação. Novo país, nova cultura, novo estilo de jogo… Mas fui me sentindo cada vez mais à vontade e evoluindo dentro e fora de campo.”

Agora, prestes a iniciar a temporada 2025/2026, João Marcos mira um novo ciclo com metas ainda mais ambiciosas. Focado na evolução coletiva e individual, o jogador quer aproveitar cada oportunidade para seguir crescendo e contribuindo com a equipe.

“Estou muito motivado. Finalizei o primeiro ano com a sensação de missão cumprida, mas com muita vontade de seguir evoluindo. Quero aproveitar cada treino para voltar mais forte, corrigir detalhes e crescer ainda mais. Minha meta é fazer uma temporada ainda melhor e ajudar o Al Ain a conquistar grandes coisas”, projetou.

VIDEO

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.