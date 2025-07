Bahia vence o Retrô na ida e se aproxima das quartas da Copa do Brasil

Vagner Love foi um dos destaques do jogo na Arena Fonte Nova - (crédito: Foto: Divulgação/Retrô)

O Bahia levou sustos, mas deu um passo rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (30), o Tricolor venceu o Retrô por 3 a 2, e leva a vantagem do empate para o jogo da volta, em Recife. Lucho Rodríguez, duas vezes, e Willian José marcaram os gols da vitória. Enquanto Diego Guerra e Mascote, nos minutos finais da partida, balançaram a rede para a equipe visitante. Após o apito final, os torcedores vaiaram a equipe na Arena Fonte Nova.

O técnico Rogério Ceni poupou o máximo de jogadores que pôde para enfrentar o Retrô nesta quarta-feira. Alguns titulares entraram no segundo tempo, enquanto o placar estava 2 a 1 para o Bahia, e o Retrô conseguiu levar perigo ao gol de Ronaldo. Assim, os donos da casa cresceram de produção e o atacante Willian José, que saiu do banco, ampliou. Porém, o time se desconcentrou nos minutos finais e os visitantes descontaram o placar em um bate-rebate na pequena área.

Por outro lado, o Retrô, que tem apenas nove anos de fundação, saiu da Fonte Nova vivo na luta por uma vaga nas quartas de final. Isto porque uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto o triunfo por dois gols garante a classificação.

Além disso, esta é a primeira vez que o Retrô disputa uma oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Fortaleza na 3ª fase. Porém, a equipe vive um momento difícil na Série C do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a penúltima posição.

???????? Triunfo na Copa do Brasil. Esquadrão vence Retrô com dois gols de Lucho e um de Willian José: 3 a 2. Decisão da vaga às quartas de final será daqui a uma semana na Arena Pernambuco. Antes, sábado, tem Sport, também lá, pelo Brasileirão. #BBMP pic.twitter.com/EesTOlTNVY — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 31, 2025

O jogo

O Bahia começou pressionando e abriu o placar aos 17 minutos, em jogada pela esquerda que terminou com finalização de Lucho Rodríguez. Pouco depois, o atacante aproveitou um erro na saída de bola e marcou o segundo. Com a vantagem, o time reduziu o ritmo e acabou sofrendo um gol inusitado. O goleiro Ronaldo tentou lançar a bola, mas acertou o rosto de Diego Guerra, que acabou marcando contra. O atacante precisou ser substituído por conta do protocolo de concussão.

Na segunda etapa, o jogo ficou muito truncado no meio e a primeira grande chance foi do Retrô, em finalização de Mike que obrigou o goleiro Ronaldo a fazer boa defesa. Por outro lado, o Bahia passou a criar chances após a entrada alguns titulares. Dessa maneira, Ademir aproveitou passe de Everton Ribeiro e deu assistência para Willian José ampliar. No entanto, quando o placar parecia definido, Mascote aproveitou uma sobra de bola na pequena área e empurrou para o fundo da rede. O atacante, oportunista, manteve o time de Recife vivo na competição.

BAHIA 3×2 RETRÔ

Copa do Brasil – Jogo de ida das oitavas de final

Data e hora: 30/07/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba, 27’/2ºT); Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas, 28’/2ºT), Kayky (Ademir, 15’/2ºT), Michel Araújo (Everton Ribeiro, 15’/2ºT) e Cauly (Willian José, 15’/2ºT); Lucho Rodríguez (Erick Pulga, 27’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

RETRÔ: Fabián Volpi; Eduardo Porto (Júnior Fialho, no intervalo), Robson, Rayan Ribeiro e Gustavo Salomão (João Lucas, 24’/2ºT); Richard Franco, Iba Ly, Gledson e Diego Guerra (Mike, 35’/1ºT); Tales (Rômulo, 25’/2ºT) e Vagner Love (Mascote, no intervalo). Técnico: Itamar Schülle

GOLS: Lucho Rodríguez, 17’/1ºT (1-0); Lucho Rodríguez, 19’/2ºT (2-0); Diego Guerra, 32’/2ºT (2-1); Willian José, 33’/2ºT (3-1); Mascote, 41’/2ºT (3-2)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (SP)

Cartões amarelos: Acevedo (BAH); Mike (RET)

