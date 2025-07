Jardim explica mudanças e valoriza elenco do Cruzeiro

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim explicou o porquê de começar o 0 a 0 com o CRB, nesta quarta-feira (30), com três mudanças em relação ao time titular do imaginário do torcedor. Assim, saíram Lucas Silva, Matheus Pereira e Villalba.

“Eu acho que foi uma equipe que é uma base titular, não há nenhum jogador aqui que não tenha jogado. O Gabriel é um jogador importante na equipe, o Jonathas é um jogador que joga… os outros sempre jogam”, começou Jardim em entrevista coletiva no Mineirão.

O técnico, aliás, criticou os pedidos da torcida por mais reforços. Leonardo Jardim reforçou ser amplamente favorável à chegada de novos nomes. No entanto, ele questionou se seriam aceitos pela torcida do Cruzeiro.

“É muito engraçado, porque toda a gente ‘é reforço, é reforço’, mas não podem mudar os 11 jogadores. É sempre os mesmos. Os reforços são só para brincar. Então se a gente não pode, por que se quer reforços? No futebol, às vezes, as pessoas conseguem se contradizer facilmente e eu até acho muita graça disso. Pode trazer reforços, mas não pode mudar o 11”, concluiu Jardim.

Sequência do Cruzeiro

A igualdade em casa simboliza ainda o terceiro jogo seguido sem vitória do Cruzeiro. Antes, vale lembrar, o time mineiro empatou com o Corinthians, em São Paulo, também por 0 a 0, e perdeu para o Ceará por 2 a 1, no último final de semana, no Mineirão.

Os tropeços, aliás, tiraram o Cruzeiro da liderança do Brasileirão. Assim, a equipe comandada por Leonardo Jardim tentará recuperar a ponta neste domingo (3), visitando o Botafogo às 16h. O jogo da volta contra o CRB está agendado para a próxima quinta-feira (7), às 21h, no Rei Pelé.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.