Fagner acusa Pottker: ‘Falou que queria ter me quebrado’

Fagner reclama de entrada dura de Pottker nos acréscimos do empate com o CRB - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Após o empate do Cruzeiro sem gols com o CRB, nesta quarta-feira (30), Fagner reclamou da entrada que ele sofreu de William Pottker nos acréscimos. O lateral-direito, inclusive, afirmou que o atacante do time alagoano reforçou que teve a intenção de machucar.

Fagner e Pottker, aliás, discutiram após o jogo. O jogador do CRB recebeu cartão amarelo, enquanto o lateral do Cruzeiro voltou para casa com uma bota de proteção no pé direito.

” Lance forte e de jogo, eu não ligo. Problema é quando falei que poderia ter quebrado a minha perna, e ele falou que queria que tivesse acontecido. difícil, são coisas que acontecem. Mas a Justiça divina acontece de outras formas. Nunca tive problema com ele. Sempre joguei do lado direito, ele da esquerda. Ás vezes é uma chance de o cara aparecer também, já jogou aqui, quer fazer uma graça”, comentou Fagner.

Antes de Fagner, ainda no campo, o volante Lucas Silva já tinha reclamado do lance, que terminou apenas com cartão amarelo parao experiente atacante de 31 anos. Apesar das reclamações, a árbitra Edina Alves Batista não foi consultar o VAR.

Com o resultado, o Cruzeiro precisa vencer o CRB no Rei Pelé, quinta que vem (7), às 21h, para se classificar direto às quartas de final da Copa do Brasil. Assim, novo empate leva o duelo para os pênaltis. Antes, entretanto, a Raposa visita o Botafogo neste domingo (3), às 16h, pelo Brasileirão.

