Everaldo faz dois, e Fluminense larga na frente do Inter na Copa do Brasil

O Fluminense largou na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas. Assim, conquistou uma importante vantagem. Everaldo, enfim, chutou e marcou dois gols para os tricolores, enquanto o Colorado fez com Carbonero.

Com a vitória, o Fluminense joga por um empate na partida de volta, dia 6, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar às quartas de final. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (2), às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, recebe o São Paulo, no domingo (30), às 20h30, no Beira-Rio.

Everaldo, enfim, chutou… e fez gol!

No frio de Porto Alegre, Internacional e Fluminense protagonizaram um primeiro tempo quente. Jogando em casa, o Colorado começou com mais volume e pressionando a saída de bola dos cariocas. Contudo, uma falha da defesa gaúcha mudou o panorama. Thiago Maia afastou mal uma bola, Serna ganhou a disputa com Vitão e chutou na trave. No rebote, Everaldo chutou e abriu o placar no Beira-Rio.

Em vantagem, o Fluminense recuou e buscou explorar os espaços no contra-ataque. O Internacional tinha a bola, no entanto, também tinha dificuldades para encontrar brechas na defesa tricolor. Até que Vitão conseguiu. O zagueiro avançou até o campo de ataque e deu passe para Wesley chutar cruzado. Fábio espalmou, mas Carbonero aproveitou o rebote e empatou a partida.

Contudo, a alegria gaúcha durou pouco tempo. Afinal, o Internacional deixou espaços para o Fluminense, principalmente pelo lado esquerdo. Assim, Serna foi lançado, driblou dois marcados e encontrou Everaldo, livre no meio da área, que chutou de novo para colocar o Tricolor na frente do placar.

Fluminense segura vantagem e vence no Beira-Rio

O Internacional precisou buscar o resultado na etapa. Afinal, o time gaúcho estava em desvantagem e jogando diante da torcida. Portanto, o Colorado teve mais volume e empurrou o Fluminense no próprio campo de defesa. Contudo, não conseguiu transformar em chances claras e não deu muito trabalho para o goleiro Fábio.

Após a pressão inicial do Internacional nos primeiros 20 minutos, o Fluminense voltou a encontrar espaços. O Tricolor, aliás, era mais perigoso quando chegava no ataque, principalmente nos avanços de Serna. Mas assim como o Inter, o time carioca não conseguiu criar uma chance clara. Rochet, por exemplo, só apareceu para levar amarelo por reclamação. Assim, o placar do primeiro tempo prevaleceu.

INTERNACIONAL 1 x 2 FLUMINENSE

Copa do Brasil – Jogo de ida das oitavas de final

Data: 30/07/2025

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Gols: Everaldo, 8’/1ºT (0-1); Carbonero, 34’/1ºT (1-1); Everaldo, 39’/1ºT (1-2)

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Bruno Henrique (Ronaldo, 0’/2ºT), Thiago Maia (Vitinho, 18’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado, 27’/2ºT), Borré (Enner Valencia, 27’/2ºT) e Carbonero (Bruno Tabata, 33’/2ºT). Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Guga; Martinelli (Ganso, 32’/2ºT), Nonato (Bernal, 32’/2ºT) e Hércules; Soteldo (Canobbio, 14’/1ºT), Serna (Keno, 42’/2ºT) e Everaldo (Lima, 42’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Anthoni, Rochet, Aguirre, Borré, Alan Patrick (INT); Martinelli, Canobbio (FLU)

