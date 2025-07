Maurício cobra atenção do Palmeiras, mas destaca: ‘Não está nada decidido’

O Palmeiras saiu em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (30), o Verdão perdeu para o Corinthians pelo placar mínimo, na Neo Química Arena, e agora terá que buscar a vitória no jogo da volta, no Allianz Parque.

A equipe alviverde chegou a empatar o jogo com Maurício, mas o gol foi anulado. Após a partida, o meia analisou que o time estava conseguindo fazer um bom jogo, mas que sofreu o gol em uma desatenção defensiva em uma cobrança de falta rápida. Por outro lado, o jogador destacou que tudo está em aberto e o Palmeiras tem potencial para buscar a classificação.

“A gente estava jogando muito bem, mantendo a posse de bola. Numa jogada rápida que eles fizeram, a gente não pode perder a referência dentro da área, o Memphis estava muito sozinho para cabecear. Tivemos ainda um gol anulado, mas faz parte. Agora a gente tem o jogo dentro da nossa casa, não está nada decidido”, ressaltou.

Para conseguir a vaga nas quartas de final, o Palmeiras precisa exclusivamente da vitória. Um resultado por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Caso o Verdão consiga vencer por dois gols ou mais, a classificação será alviverde.

