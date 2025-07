Vila Nova x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes de Vila Nova e Coritiba encerram o mês de julho entrando em campo nesta quinta-feira (31), pela 20ª rodada da Série B. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Coxa Branca não vence há três partidas, enquanto a equipe de Goiânia oscila na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pelo aplicativo Disney+ e pelo canal ESPN.

Como chega o Vila Nova

Com 27 pontos e ocupando a nona colocação, o Vila Nova depende somente de si para entrar de vez na briga pelo G4 da Série B. Sob o comando de Luizinho Lopes, o técnico tem uma dúvida no time titular: Gustavo Pajé ou Gabriel Poveda. Nos últimos cinco jogos, o time venceu dois, empatou dois e perdeu o mais recente, contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Como chega o Coritiba

A campanha do Coritiba anima o torcedor. O time ocupa a vice-liderança, com 35 pontos, e segue firme na luta pelo retorno à elite do Brasileirão. No entanto, sob o comando do técnico Mozart, o Coxa não vence há três partidas. Iury Castilho e Dellatorre são as esperanças de gols para recolocar o time no caminho das vitórias e seguir na briga pelo título com o Goiás.

VILA NOVA X CORITIBA

Brasileirão Série B 2025

Data e hora: 31/07/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga / Goiânia (GO)

VILA NOVA: Halls;Elias, Weverton, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Arilson e Dodô; Gustavo Pajé (Gabriel Poveda), Júnior Todinho e Bruno Xavier. Técnico:Luizinho Lopes

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart

Árbitro: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

