Alan Patrick acredita em virada do Internacional e lamenta erros no Beira-Rio

O Internacional foi derrotado nesta quarta-feira (30) pelo Fluminense, no estádio Beira-Rio, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, para avançar, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou ganhar por dois, ou mais gols de vantagem.

Na entrevista na saída de campo, o camisa 10 e craque do Colorado, Alan Patrick, destacou que o time segue vivo na competição e confia na recuperação. Desse modo, o jogador afirmou que, em confrontos de mata-mata, não há espaço para erros.

VEJA: Everaldo faz dois, e Fluminense larga na frente do Inter na Copa do Brasil

Próximo jogo entre Internacional e Fluminense

“Em jogos de mata-mata não dá para errar. A gente sabe a dificuldade que é, e cada detalhe faz a diferença. Hoje (quarta-feira), controlamos a partida, mas acho que agora precisamos ter a cabeça no lugar. Vamos corrigir o que é pra corrigir. Foi apenas a primeira parte, sabemos que é possível”, disse Alan Patrick.

Contudo, o Fluminense, no entanto, tem atrapalhado o Colorado. Eliminou o Inter na Libertadores de 2023 e agora saiu na frente na Copa do Brasil. O jogo da volta, portanto, será disputado no estádio do Maracanã, na quarta-feira (6) de agosto.

