Dorival resume vitória do Corinthians: ‘Entrega acima de tudo’

Corinthians de Dorival larga na frente do Palmeiras na Copa do Brasil

Após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0 pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior apontou a ‘entrega’ como a grande responsável pelo triunfo. Com o resultado, o Timão joga pelo empate no duelo da volta.

“Não existe sistema que dê certo se você não tiver aplicação, determinação e acima de tudo a entrega que vem acontecendo. Não existe. Você pode mudar peças, nomes, mas se não tiver essa determinação que a equipe vem apresentando você dificilmente terá resultados”, comentou Dorival.

Antes de se reencontrarem na semana que vem, as equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tenta voltar a vencer na competição contra o Fortaleza, em casa, no domingo (03). Já o Palmeiras visita o Vitória, no Barradão, para seguir na parte de cima da tabela.

“Para um jogo equilibrado, para duas equipes que se conhecem e se respeitam como foi, nós teremos outros duelos deste nível. Eu não tenho dúvida que com as mesmas dificuldades para os dois lados. Fato normal para duas equipes que buscaram o resultado a todo momento. Mesmo em um jogo truncado, as duas equipes não deixaram de procurar o ataque”, concluiu Dorival Júnior.

