Renato destaca eficiência do Fluminense e vê vitória justa

O Fluminense deu um grande passo para avançar às quartas de final do Mundial de Clubes. Afinal, o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, e abriu vantagem. O técnico Renato Gaúcho elogiou a atuação e destacou a importância de ter recuperado a confiança apresentada na competição da Fifa.

“O Fluminense foi o último dos brasileiros a voltar (do Mundial de Clubes), quase todos tiveram pré-temporada e descansaram. Fluminense está numa decisão em todos os jogos (…) Precisávamos competir como se fosse um Mundial. Faltava concentração. Hoje aconteceu isso. Aproveitamos as oportunidades que apareceram. Poderia ser um placar maior. Mas não ganhamos nada, são 180 minutos”, disse.

Semifinalista no Mundial de Clubes, o Fluminense retornou para o Brasil sob expectativa. Contudo, perdeu quatro jogos seguidos, além de perder Jhon Arias, seu principal jogador, para o Wolverhampton, da Inglaterra. Renato, no entanto, defendeu o seu elenco e criticou os rótulos dos últimos jogos.

“O problema no Brasil é que é difícil fazer futebol. Há três semanas tínhamos um grande plantel, uma grande comissão. Voltamos ao Brasil, tivemos resultados negativos e ninguém é bom. Da noite para o dia, todo mundo passou a não ser bom. Agora, todo mundo volta a ser bom e o Fluminense volta a ter um treinador excepcional”, afirmou Renato Gaúcho.

Com a vitória, o Fluminense joga por um empate na partida de volta, dia 6, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar às quartas de final. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (2), às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, recebe o São Paulo, no domingo (30), às 20h30, no Beira-Rio.

