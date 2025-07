Roger Machado admite erros do Internacional, mas acredita em virada no Maracanã

Roger Machado analisa erros do Colorado em derrota no Beira-Rio - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional, sob o comando de Roger Machado, foi surpreendido por uma boa atuação de Serna, Everaldo e companhia do Fluminense dentro do Beira-Rio. Assim, perdeu por 2 a 1 o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, decidirá a vaga no Rio de Janeiro.

Na entrevista coletiva, o técnico Roger Machado admitiu erros durante a partida contra o Tricolor Carioca e destacou momentos que, segundo ele, marcaram o confronto. Everaldo marcou os dois gols do Fluminense, enquanto Carbonero, mais uma vez, balançou as redes pelo time gaúcho.

VEJA: Everaldo faz dois, e Fluminense larga na frente do Inter na Copa do Brasil

“O jogo teve dois momentos distintos. No primeiro tempo, estivemos mais presentes, conseguimos fazer um gol. Depois, no segundo tempo, a ideia não era abrir o time, até porque isso não condiz com a característica da competição”, analisou o técnico, que completou:

“Esse grupo, mesmo quando foi contestado, mostrou coragem e reverteu situações adversas. É nisso que a gente se apoia. Não estamos satisfeitos, mas temos condições de reverter”, disse Roger Machado.

Falhas do Internacional

No primeiro tempo, Thiago Maia cometeu uma falha individual. Já no segundo, a defesa permitiu que Serna progredisse livremente e cruzasse na medida para Everaldo marcar. Roger Machado citou esses erros e afirmou acreditar na virada no Maracanã, no jogo da próxima quarta-feira, dia 6.

“É frustrante perder em casa. Acho que, coletivamente, o time produziu pouco. Alguns jogadores também estiveram abaixo. Mas nada está definido. Seria importante vencer em casa, mas não conseguimos”, concluiu o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.