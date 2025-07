Textor faz proposta para recomprar Botafogo e separar o clube da Eagle

John Textor oficializou, nesta quarta-feira (30), uma proposta de compra do Botafogo junto à Eagle Football Holdings e representantes da Ares Management. Afinal, no duelo com o Corinthians, no Nilton Santos, o norte-americano havia destacado que pensava em separar o clube carioca do Lyon, outra instituição da holding. A informação é do portal “ge”.

Nas últimas semanas, representantes da Ares tentaram tirá-lo do comando do Alvinegro. Além disso, o empresário disputa com a Iconic Sports o controle da holding. Isso porque as duas empresas são fundos de investimentos que o ajudaram com quantias significativas para a compra do OL.

Em 2022, Textor efetuou a compra da SAF do Botafogo R$ 400 milhões. Só que, internamente, entende-se que o clube evoluiu de patamar e vale bem mais do que tal valor.

Organização auditada e financeiramente saudável

Recentemente, o norte-americano contratou uma empresa de auditoria para tentar determinar quanto vale o Alvinegro. No último sábado (27), consultores da Eagle foram ao Estádio Nilton Santos a convite do empresário, assistiram ao empate com o Corinthians e checaram registros financeiros do clube.

O empresário buscou mostrar para Mark e Christopher como o Glorioso poderia se virar sem o Lyon e afirmou publicamente que o clube carioca está bem financeiramente.

Vou falar claramente para todos aqui. Botafogo está gerando uma quantia significativa de dinheiro e está financiando várias operações de perda do Lyon. Várias matérias que você lê na França que dizem que o Lyon pagou pelos títulos do Botafogo são erradas. Ganhamos dinheiro com títulos, vendas de jogadores e porque somos bons no negócio. Botafogo financia a Europa, e não o contrário. Somos uma organização auditada por empresas do maior calibre, fizemos tudo isso para entrar no IPO, não há debate. Não há problema financeiro. Estamos financiando a Europa. Quero separar o Botafogo da parte europeia (Lyon), mas isso é com diretoria da Eagle”, disse.

Por fim, Textor segue como o dono da Eagle Football Holdings. Diante disso, a negociação é do americano com ele mesmo, porém trata-se de uma recompra com representantes da Ares. Isso porque quando adquiriu o Lyon, deu as ações do Alvinegro como garantia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.