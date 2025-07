Flamengo e Atlético têm desafios distintos em duelo pela Copa do Brasil

Flamengo e Atlético voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil e prometem mais um duelo emocionante. Os times memdem forças, nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da competição. Neste confronto, cada equipe tem uma missão diferente, apesar do mesmo objetivo que é classificação para as quartas de final.

O Flamengo busca manter a boa fase depois do Mundial de Clubes e ainda manter hegemonia nos confrontos contra o Atlético. Já são cinco partidas sem perder do Galo, incluindo as partidas da final da Copa do Brasil de 2024. A última vez que o Galo derrotou o time carioca foi em 29 de novembro de 2023, pelo Brasileirão, por 3 a 0 no Maracanã. Desde então, são quatro vitórias rubro-negras e um empate.

Em nove jogos eliminatórios contra o Atlético, o Flamengo avançou ou foi campeão seis vezes. Do outro lado, o Atlético avançou ou foi campeão em apenas três vezes. Apesar do bom histórico, o Rubro-Negro também quer melhorar o aproveitamento dos atacantes em gols, o que é uma dor de cabeça para o técnico Filipe Luís.

Flamengo x Atlético em confrontos eliminatórios:

– Final do Brasileiro de 1980: Flamengo campeão

– Desempate da fase de grupos da Libertadores de 1981: Flamengo avançou

– Oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 1986: Atlético avançou

– Semifinal do Brasileiro de 1987: Flamengo avançou

– Quartas de final da Copa do Brasil de 2006: Flamengo avançou

– Quartas de final da Copa do Brasil de 2014: Atlético avançou

– Supercopa do Brasil de 2022: Atlético campeão

– Oitavas de final da Copa do Brasil de 2022: Flamengo avançou

– Final da Copa do Brasil de 2024: Flamengo campeão

Além de encerrar o longo jejum contra o Flamengo, o Atlético tenta deixar de lado a polêmica fora de campo por conta do atraso de pagamentos e foca na recuperação. O time, afinal, busca uma resposta imediata após derrota para o próprio clube carioca no último domingo, no Maracanã. A equipe do Galo, porém, acumula uma sequência de três derrotas consecutivas. Uma delas, foi na classificação na Sul-Americana, mas com uma atuação nada animadora.

O time mineiro, aliás, também procura voltar a balançar a rede. O Galo não faz gol desde o duelo contra o Palmeiras no qual perdeu por 3 a 2, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, a equipe fez 57 gols em 39 partidas na temporada.

Os clubes, por fim, se enfrentam constantemente em alto nível, com elencos estrelados e jogos cercados de expectativa. Aliás, a rivalidade, que nasceu nos anos 1980 com confrontos nacionais de peso, ganhou novo capítulo nos anos 2020 com duelos diretos por títulos.

