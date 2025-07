Flamengo lança novo terceiro uniforme para a temporada 2025

Imagens do novo terceiro uniforme do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo lançou oficialmente, nesta quinta-feira (31), seu terceiro uniforme para a temporada 2025, em parceria com a adidas Originals. Assim, a coleção tem o intuito de relembrar as origens do clube, fundado em 1895, e trazer, em todas as peças, referências às suas raízes.

Nesse sentido, a camisa é predominantemente off-white, com detalhes em dourado, preto e vermelho. A peça, então, traz uma textura que faz referência ao efeito do movimento dos remos na água. Na parte lateral, há um patch especial que celebra a origem náutica do clube.

Além disso, outra novidade é o escudo, que será na versão de 1895. O da versão atual, em dourado, aparece abaixo da gola nas costas da camisa.

O novo uniforme tem estreia marcada para esta quinta-feira (31), no jogo contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O lançamento contou com a participação de alguns artistas para fotos. Entre eles, o rapper e rubro-negro Major RD, os crias do Ninho Ryan Roberto e Luiz Guilherme, e a influenciadora Jessica Nascimento.

Campanha “Patrimônio Original da Nação”

Com o objetivo de reforçar a homenagem à fundação do Clube de Regatas do Flamengo, adidas e clube lançaram a campanha “Patrimônio Original da Nação”.

O foco é ressaltar a relevância da instituição para além do futebol, como uma parte viva e imprescindível da história nacional. A frase “Patrimônio Original da Nação” foi projetada nos Arcos da Lapa, um dos mais icônicos cartões postais da capital carioca.

