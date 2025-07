Flamengo questiona Inter e cobra dívida por Thiago Maia: ‘?? inaceitável’

Thiago Maia em ação com a camisa do Internacional na temporada 2025 - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Flamengo publicou, nesta quarta-feira (30), uma nota em que questiona o Internacional sobre a contratação do volante Alan Rodríguez pelo Internacional. Afinal, o clube gaúcho ainda deve 1,25 milhão de euros (R$ 8 milhões na cotação atual) ao Rubro-Negro pela compra de Thiago Maia no ano passado.

Cabe ressaltar que o clube carioca acionou o Colorado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF em novembro de 2024. Ainda segundo a nota oficial, os gaúchos deixaram “de pagar integralmente as cinco parcelas previstas”.

Diante de tal dívida, a diretoria rubro-negra cobrou agilidade da entidade para solucionar o imbróglio. No momento, a sentença está prevista para o dia 6 de setembro.

O Flamengo acertou a venda de Thiago Maia por 4 milhões de euros em dez parcelas. O Colorado teria que pagar a primeira em agosto de 2024, no valor de 250 mil euros, algo que não aconteceu.

Assim, o clube acionou o CNRD para tentar receber o valor. Ser for procedente, o Internacional terá que pagar a quantia com multa. No entanto, caso não solucione o problema, pode sofrer Transfer Ban, ficando proibido de inscrever atletas no sistema da CBF.

Confira a nota oficial do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Sport Club Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com esta instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, como Alan Rodríguez, anunciado hoje. Segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares.

Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou, junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente as cinco parcelas previstas, todas já vencidas, no valor total de 1,25 milhão de euros. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista apenas para 6 de setembro.

O Flamengo considera inaceitável a repetição desse cenário e espera que a CBF, por meio de seus órgãos competentes, atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do Fair Play Financeiro que a própria entidade decidiu abraçar recentemente.