Ferreira celebra boa fase e projeta duelo difícil contra o Athletico-PR

Recuperado de lesão e cada vez mais integrado ao time titular, o atacante Ferreira foi um dos destaques da vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no domingo (27), no Morumbis, e deve novamente começar jogando no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), às 19h30, diante do Athletico-PR.

Após o último treino da equipe antes do duelo, Ferreira falou sobre o processo de recuperação e valorizou a sequência positiva nas últimas rodadas.

“É importante, um momento que estou voltando a jogar, recuperando a parte física. Comecei voltando aos poucos, no último jogo consegui iniciar a partida. Espero dar sequência agora e ajudar a equipe. A gente vinha de resultados negativos e, nas últimas quatro partidas, depois do empate com o Bragantino, conseguimos três vitórias. Isso nos dá confiança para voltar à Copa do Brasil e fazer um grande jogo em casa”, afirmou.

Além disso, Ferreira também reconheceu a força do adversário e ressaltou o apoio constante da torcida são-paulina, especialmente jogando no Morumbis.

“Vai ser um jogo muito difícil, um jogo de mata-mata, a equipe do Athletico-PR sempre é forte, sempre são bons confrontos contra eles. Temos que entrar concentrados, respeitando o adversário, para fazermos um grande primeiro jogo e irmos mais confortáveis para o segundo. Desde quando cheguei aqui, a torcida sempre esteve presente em peso, e tenho certeza que na quinta-feira não vai ser diferente”, completou.

Responsabilidade em meio a desfalques

O São Paulo chega embalado por três vitórias consecutivas, sobre Corinthians, Juventude e Fluminense, mas enfrentará o Athletico com uma série de desfalques importantes. Afinal, Lucas Moura, Calleri, Oscar, Ryan Francisco, Lucca, Luiz Gustavo e Dinenno estão fora da partida contra o Furacão

Mesmo com as ausências, a confiança está em alta no Morumbis. Ferreira desponta como uma das principais esperanças ofensivas do Tricolor para construir vantagem no jogo de ida e levar a decisão mais tranquila para Curitiba.

