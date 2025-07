Oficial: Lucas Paquetá é inocentado da acusação de fraude envolvendo apostas esportivas

Lucas Paquetá está oficialmente livre das acusações de má conduta relacionadas a apostas esportivas. A Comissão Reguladora da Federação Inglesa de Futebol (FA) concluiu que não houve comprovação das denúncias feitas contra o meio-campista do West Ham. A decisão, divulgada na manhã desta quinta-feira (31), garante o retorno imediato do atleta à plena atividade no futebol profissional.

Segundo a FA, as acusações apontavam que o jogador teria recebido cartões amarelos intencionalmente em quatro partidas — contra Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth — com o intuito de beneficiar apostadores. Além disso, ele também foi citado por supostas violações da regra F3, que trata de condutas inadequadas ao responder perguntas e apresentar documentos. Entretanto, a comissão avaliou que nenhuma dessas alegações se sustentou na audiência encerrada no mês de junho.

Logo após a publicação da decisão, divulgada inicialmente pelo ge, Paquetá utilizou suas redes sociais para expressar sua emoção e refletir sobre o processo que enfrentou ao longo dos últimos meses.

“Os inimigos virão contra nós por um caminho mas por sete caminhos fugirão. Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com sorriso no rosto”, e completou:

“À minha esposa, que não soltou minha mão, ao West Ham, aos torcedores que sempre me apoiaram. Ao Fernando Malta e à minha equipe jurídica da Level, obrigado por tudo”, escreveu.

Atuação e gol em amistoso nos EUA

Antes mesmo da absolvição ser oficializada, Paquetá já havia voltado a campo em amistoso contra o Everton, realizado na quarta-feira (30), em Chicago, nos Estados Unidos. O West Ham venceu por 2 a 1, e o camisa 10 marcou o primeiro gol da equipe após falha do goleiro adversário.

Ao balançar as redes, o jogador se emocionou, colocou a mão no peito, fechou os olhos e apontou para o céu, demonstrando gratidão e alívio em meio ao momento decisivo de sua carreira.

