Em meio às exigências do Atlético Nacional, Fluminense trava conversas por Hinestroza

Hinestroza em ação com a camisa do Atlético Nacional, da Colômbia - (crédito: Foto: Ernesto Ryan/Getty Images)

O Fluminense segue ativo no mercado para reforçar seu sistema ofensivo, ainda mais depois da negociação de Jhon Arias com o Wolverhampton, da Inglaterra. No entanto, o Tricolor optou por congelar as conversas com o Atlético Nacional por Marino Hinestroza em virtude das exigências do clube colombiano. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o clube quer a inclusão de Kevin Serna na negociação e não abre mão do atacante até as oitavas de final da Libertadores, diante do São Paulo, em agosto.

O Tricolor, portanto, não quer envolver qualquer jogador de seu elenco na transação e pretende contar com Hinestroza de maneira imediata para a sequência da temporada.

O Atlético Nacional pediu cerca de US$ 8 milhões (R$ 44,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atacante de 23 anos. O Botafogo também chegou a abrir conversas com o clube e tinha interesse no jogador, porém recuou por acreditar que o valor exigido é elevado.

Revelado pelo América de Cali, o atleta tem passagens por Columbus Crew, Pachuca e time sub-20 do Palmeiras. Ele tem características que o Flu busca no mercado, por ser um bom driblador e procurar os confrontos individuais. Na atual temporada, o colombiano soma cinco gols marcados e cinco assistências em 25 jogos.

