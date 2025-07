Flamengo recusa oferta milionária do Leipzig, da Alemanha, por Léo Ortiz

Em meio ao avanço da janela de transferências, o Flamengo recusou uma proposta de quase R$ 100 milhões por Léo Ortiz. Afinal, um dos destaques do Rubro-Negro na temporada atraiu o interesse do RB Leipzig, da Alemanha, e oficializou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 95.6 milhões) entre valor fixo e bônus. A informação é do portal “ge”.

Com isso, a operação giraria em torno de 12 milhões de euros (R$ 76.5 milhões) fixos e outros três milhões de euros (R$ 19 milhões) em bônus por metas.

Vale lembrar que o zagueiro atuou por cinco temporadas no Red Bull Bragantino, clube da mesma franquia do Leipzig. Ele, então, seguiu no radar do grupo, que volta a oficializar o interesse em contar com seu futebol.

Coube a Mário Gómez, diretor técnico do Grupo Red Bull, retomar os contatos pelo zagueiro, de 29 anos. O defensor sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 e segue no radar do técnico Carlo Ancelotti.

Durante a negociação com o Flamengo, Léo Ortiz fez um pedido oficial à holding para ser negociado. A transação ocorreu por 7 milhões de euros (R$ 37 milhões na cotação da época) em março de 2024.

No radar de clubes do Velho Continente

O diretor executivo José Boto deixou claro que não tem a intenção de se desfazer de nenhum de seus principais jogadores neste último mês de janela de transferências. No entanto, o Leipzig tende a fazer uma nova investida, assim como outro clube alemão, ainda não revelado. O defensor entrou no radar de Juventus e Roma em julho, mas o Rubro-Negro não quis negociá-lo.

Por fim, até o momento, Ortiz soma 74 jogos, seis gols e quatro assistências pelo clube, além de ter sido bicampeão carioca, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa

