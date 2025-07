Com vermelho contra o CSA, João Victor não cumpre promessa no Vasco

João Victor em ação com a camisa do Vasco diante do CSA em Maceió - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

No início da temporada, João Victor, do Vasco, estipulou uma meta e prometeu não ser expulso em 2025. No entanto, aos 40 do segundo tempo do empate por 0 a 0 com o CSA, nesta quarta-feira (31), pelas oitavas da Copa do Brasil, o zagueiro recebeu um cartão vermelho no estádio Rei Pelé, em Maceió.

“Tenho em mente que eu não quero ser expulso nenhuma vez esse ano. Principalmente o cartão vermelho direto. Os cartões amarelos são uma coisa que acontece com mais naturalidade, mas o cartão vermelho direto é o que eu não quero tomar esse ano”, destacou o atleta, na ocasião.

Durante a partida, o jogador recebeu dois cartões amarelos. O primeiro ocorreu aos 12 minutos da segunda etapa por uma falta em cima de Guilherme Cachoeira. Já o segundo foi por acertar o braço em Marcelinho na tentativa de impedir um contra-ataque do adversário na reta final da partida.

Em 2024, a torcida cruz-maltina criticou bastante o zagueiro por causa do número de cartões, sobretudo expulsões. Ele terminou o ano com quatro cartões vermelhos e foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) o jogador “mais durão” (toughest player”, na tradução aproximada) do mundo.

Diniz entende vermelho como justo

Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz afirmou que a expulsão foi justa. Além disso, o comandante analisou a má fase de Vegetti e a questão física de Nuno Moreira para a sequência da temporada.

“Acho que o juiz fez uma boa arbitragem. Acho que ele teve critério. E de onde estava, na minha visão, não tenho que questionar a expulsão. Acho que foi uma expulsão justa, coerente”, frisou.

“Acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Vegetti da questão dele colocar a bola para dentro. A parte principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time, diferente das outras temporadas, que cria muito. E eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nos últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, na movimentação, na bola aérea defensiva. Então ele não é só um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também”, avaliou.

Por fim, o Vasco volta a campo no próximo sábado (2), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Maião, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta contra o CSA ocorre na quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), em São Januário, e o time avança com uma vitória simples.

