São Paulo mira premiações nas copas para aliviar situação financeira

Com dificuldades financeiras e investimentos limitados em 2025, o São Paulo vê nas premiações das competições uma chance real de aliviar seu fluxo de caixa. Prestes a disputar as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, o clube deposita esperança nos valores oferecidos pelas duas competições para dar um respiro maior.

O São Paulo pode embolsar R$ 14,2 milhões no total, sendo R$ 4,7 milhões pela classificação às quartas da Copa do Brasil e R$ 9,5 milhões pela mesma fase na Libertadores.

O primeiro desafio será nesta quinta-feira (31), às 19h30, no Morumbis, quando o Tricolor recebe o Athletico-PR pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Aliás, caso avance, o São Paulo praticamente dobrará os valores acumulados até aqui no torneio. Além disso, a equipe já recebeu R$ 5,9 milhões pelas fases anteriores (R$ 2,3 milhões na terceira fase e R$ 3,6 milhões nas oitavas).

Na Libertadores, o adversário será o Atlético Nacional, da Colômbia. A equipe comandada por Hernán Crespo já garantiu R$ 31,5 milhões pela participação na fase de grupos, pelas vitórias na etapa inicial e pela classificação às oitavas.

Contudo, além das competições nacionais e continentais, o Tricolor também contou com uma premiação significativa no Paulistão. A Federação Paulista de Futebol repassou ao clube R$ 44 milhões apenas pela participação no Estadual. O terceiro lugar no campeonato ainda rendeu mais R$ 1,08 milhão aos cofres do Morumbis.

São Paulo quer brigar por todas as frentes

Apesar do calendário apertado e da pressão por resultados, o técnico Hernán Crespo reforça a ambição do clube em brigar em todas as frentes.

“Temos de ir em todas as frentes. O desgaste é grande, mas somos o São Paulo. Temos de lutar e competir sempre”, afirmou Crespo, após a vitória sobre o Fluminense.

Com elenco enxuto, mas competitivo, o São Paulo aposta no desempenho dentro de campo como alternativa para reforçar o caixa. Além disso, o Tricolor tenta seguir na luta por títulos na temporada.

