Reforço do Flamengo, Carrascal ficará fora das oitavas da Copa do Brasil; saiba motivo

O Flamengo contratou, até o momento, quatro reforços nesta janela de transferências. Saúl, Samuel Lino e Emerson Royal já estão regularizados e pode entrar em campo contra o Atlético, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelas oitavas da Copa do Brasil. No entanto, Jorge Carrascal ainda não tem condições de jogo. Ele, aliás, também não poderá atuar na partida de volta contra o Galo, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Último reforço a chegar, Carrascal vai passar por exames e assinar contrato no Ninho do Urubu apenas nesta quinta-feira, dia do jogo de ida contra o Atlético-MG. Para participar das oitavas, ele precisaria ter o nome inscrito no BID até esta quarta. O meia colombiano, aliás, vai ao Maracanã para ser apresentado à torcida.

De acordo com o regulamento da CBF, um jogador passa a poder atuar na Copa do Brasil “a partir do dia seguinte à data de publicação do seu nome no BID pela DRT, desde que antes do início da participação do Clube em cada fase da competição”. Por isso, Carrascal só jogará se o Flamengo avançar às quartas de final. Entretanto, ele pode atuar pelo Brasileirão e outras competições assim que ficar regularizado.

Carrascal começou sua carreira no Millonarios, da Colômbia, e teve suas primeiras experiências na Europa pelo Sevilla B e pelo Karpaty, da Ucrânia. No entanto, ele se destacou no River Plate. Em seguida, ele foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e, desde o ano seguinte, estava no Dínamo de Moscou. Na última temporada, o colombiano marcou oito gols e deu três assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.