Botafogo intensifica busca por novo centroavante

O Botafogo quer a contratação de um centroavante, uma das prioridades nesta janela de transferência. O treinador Davide Ancelotti deseja uma sombra para Arthur Cabral, que chegou ao Alvinegro antes do Mundial de Clubes. As informações são do portal “ge”.

Arthur Cabral chegou à equipe carioca para repor a saída de Igor Jesus, que acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Para o setor, o Alvinegro ainda conta com Gonzalo Mastriani, porém, o filho do treinador da Seleção Brasileira deseja mais uma peça.

Recentemente, o Botafogo tentou contratar Mehdi Taremi e Rafa Mir. Eles são centroavantes altos, com presença de área, mas que, principalmente, também sabem jogar com a bola no pé. Assim, seria o perfil ideal para o Botafogo no momento.

Tanto o iraniano quanto o espanhol não estavam mais nos planos de seus clubes – Inter de Milão e Sevilla, respectivamente. Os jogadores, assim, não teria custos de transferências ao Alvinegro. No entanto, eles apresentam altos valores salariais.

Além de intensificar as buscas por jogador de área, o Botafogo também como prioridade a chegada de um zagueiro para ser reserva de Kaio Pantaleão. Já faz um tempo, mas o clube tenta contratar o zagueiro Dantas, do Novorizontino, porém, enfrenta dificuldades para o acerto.