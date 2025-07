Neymar é homenageado em aniversário de João Gomes; veja fotos

João Gomes abriu as portas de sua casa na noite da última quarta-feira (30) para celebrar, de forma antecipada, a chegada de seus 23 anos. O cantor, que faz aniversário nesta quinta-feira (31), reuniu amigos e familiares numa celebração intimista, com clima descontraído e decoração especial. O tema escolhido por ele? Neymar.

O atacante do Santos participou da festa como tema central do bolo de dois andares, praticamente todo com referências em sua homenagem. Composto por símbolos relacionados a futebol e a tradicional camisa 10 da Seleção, o doce ainda exibia uma imagem do craque com a camisa do Al-Hilal.

O próprio João compartilhou a mesa temática nas redes sociais — estendendo ao agradecimento aos que tornaram a celebração possível. “Eu sou muito grato. 23 anos. Mais um ano de vida”, escreveu o cantor em seu perfil.

João Gomes faz dedicatória especial

Para além dos registros decorativos, familiares e amigos também compartilharam momentos descontraídos de João Gomes na festa. Sua esposa, Ary Mirelle, publicou um vídeo do momento em que ele dedicou o primeiro pedaço de bolo da noite. Em tom emocionado, entregou a duas pessoas especiais.

“Neste ano, meu primeiro pedaço vai para duas pessoas especiais, que chegaram na minha vida depois. A cada ano eu sempre peço a Deus para que me dê grandes amigos. Mas quando minha mãe reza em casa, acho que ela pede que eu sempre esteja em boa companhia. Em segurança. As pessoas mais importantes deste ano e que não me deixaram sozinho ou desamarrado são Allan e o Dennis, meus melhores amigos”, dedicou.

Esposa relata fase emocional

Grávida do segundo filho do casal, Ary Mirelle recentemente fez um desabafo sobre as dificuldades que tem enfrentado no final da gestão. A influenciadora relatou sobre as dificuldades com a autoestima devido especialmente às mudanças corporais.

“Estou na fase de chegar no meu closet e não achar uma roupa para sair. Graças a Deus tem [roupa]. Mas eu estou no auge de me achar feia, sendo bem sincera. Estou me achando horrível e não quero nem sair de casa. Eu sei que é só uma fase e vai passar. Normal para nós. Por cima de mim, mas vai”, declarou com bom humor.

A gestação de Joaquim, segundo filho de João e Ary, se aproxima do final, e ambos têm compartilhado nas redes a expectativa pela chegada do bebê.

Decisão sobre saúde

Recentemente, o cantor expôs uma notícia que revirou sua vida pessoal e sua visão de mundo. O artista interrompeu o consumo de álcool após um diagnóstico que o alertou para o desenvolvimento de gordura no fígado caso mantivesse o hábito.

“Eu quase fiquei com gordura no fígado. Se eu continuasse bebendo, poderia terminar com cirrose… Vou completar 23 anos no dia 31, e já iria estar com problemas. Se continuasse daquela forma, iriam ser irreparáveis quando eu chegasse aos 30, aos 40. Se eu chegasse”, contou.

