Em vídeo publicado pelo Atlético, Rubens se despede do clube e fala em até breve

Rubens se despede do Galo

O Atlético-MG divulgou nesta quinta-feira (31) um vídeo de despedida de Rubens, que está de saída do clube para atuar no futebol russo. No gramado da Arena MRV, o lateral de 24 anos agradeceu à instituição que o revelou e fez uma promessa à torcida: “Não é um adeus, é um até logo”.

A gravação foi feita logo após o anúncio oficial da transferência para o Dínamo Moscou. O contrato vai até julho de 2030 e renderá ao Galo cerca de 10 milhões de euros (R$ 64,4 milhões). Antes de fechar o acordo, Rubens já vinha sendo sondado por clubes europeus e ficou fora das últimas partidas da equipe comandada por Cuca.

“O Atlético me fez homem, me fez jogador, mas acima de tudo homem. Conquistei muita coisa aqui. Foi o clube que abriu as portas para mim”, disse Rubens na postagem publicada pelo Galo nas redes sociais.

Com a camisa alvinegra, Rubens disputou 152 partidas pelo time profissional, marcou nove gols e conquistou seis títulos. Entre eles, o Campeonato Brasileiro de 2021 e cinco edições consecutivas do Campeonato Mineiro (2021 a 2025). Ele se despede vivendo um dos melhores momentos da carreira.

Confira o discurso completo de Rubens, vendido pelo Atlético

“É um dos dias mais felizes e, ao mesmo tempo, mais tristes da minha vida. O Atlético me formou como atleta e como pessoa. São nove anos aqui. Fui muito feliz, fiz amigos, me identifiquei, me doei pelo clube.

Creio que não é um adeus, é um até logo. Vou levar o Atlético para onde eu for, sempre vou acompanhar. Estou feliz, acredito que esse reconhecimento é fruto do meu trabalho, mas nada disso teria acontecido sem o Galo.

Agradeço por todo carinho do torcedor e pelo apoio constante. A gente entra em campo para lutar por vocês, para dar alegria à Massa. Espero que deixem um cantinho no coração de vocês para o Rubinho.

Quero voltar um dia, continuar sendo feliz aqui, fazer mais gols, conquistar títulos e comemorar muito nesse estádio.”

Após 9 anos de casa, o menino sai como um homem que honrou essa camisa e ainda tem muito a conquistar em sua carreira! ???? Valeu, Rubinho! Até logo ???????? pic.twitter.com/y6gADzuqyi — Atlético (@Atletico) July 31, 2025

