Saúl critica João Félix, antigo alvo do Flamengo: ‘Talento sem trabalho não é nada’

João Félix é uma das grandes revelações do futebol português. No entanto, o jogador tenta recuperar o brilho do início da carreira. O atacante de 25 anos acaba de ser contratado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Em entrevista a uma rádio espanhola, Saúl, novo reforço do Flamengo, disse que tentou ajudá-lo, mas que faltou empenho do próprio João Félix. Os dois foram companheiros de equipe no Atlético de Madrid nos quatro anos do português no Atlético de Madrid.

“O futebol é um jogo de equipe. Ele tem as qualidades para ser um jogador incrível, mas por melhor que você seja, se não trabalha, não adianta. Escutei uma frase uma vez que dizia que o talento sem trabalho não é nada. Tentamos muito ajudar, mas se a pessoa não quiser…”, contou o camisa 8 do Flamengo, em declaração reproduzida pelo ‘Marca’.

As escolhas de carreira feitas pelo português foram alvo da empresária Fifa Jen Mendelewitsch. Em entrevista a uma rádio francesa, ela disse que ele virou uma “máquina de imprimir dinheiro”.

João Félix surgiu com destaque no Benfica, com 20 gols em 43 jogos. Posteriormente, ele se transferiu em 2019 para o Atlético de Madrid, clube onde passou mais tempo: quatro temporadas.

João Félix, aliás, despertou o interesse do Flamengo antes do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, o Rubro-Negro desistiu da contratação pelo alto investimento.

