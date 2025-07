Olympique anuncia volta de Aubameyang e brinca sobre raio cair no mesmo lugar

Os bons filhos sempre voltam para casa e com Aubameyang não foi diferente. Nesta quinta-feira (31), o atacante foi novamente anunciado como reforço do Olympique de Marselha. O clube francês fez uma brincadeira no anúncio: “É claro que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar!”

Apelidado de “Raio”, Aubameyang tem 36 anos e assinou contrato até o fim de 2027. Ele estava no Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. Lá, marcou 21 gols e deu quatro assistências em 36 jogos. Na primeira passagem pelo Olympique, disputou 51 partidas. Fez 29 gols e deu 11 assistências. Foi um dos principais nomes do ataque francês.

Apesar da eliminação na Liga Europa 2023/2024 para a Atalanta, time que acabou campeão, Auba terminou como artilheiro. Marcou 10 gols durante a campanha.

Ao longo da carreira, o gabonês destacou-se no Borussia Dortmund e no próprio Olympique. Mas foi no Arsenal que viveu seu melhor momento. Entre 2018 e 2022, liderou o time londrino que chegou a uma final internacional, mas perdeu para o Chelsea.

