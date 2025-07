E a mira? Vasco peca nas finalizações e tem baixo índice de pontaria

O Vasco não vence há seis partidas e já ligou sinal de alerta. No entanto, as últimas quatro partidas terminaram em empate, com o time vacilando na hora de encaminhar as vitórias. Dessa forma, a nova tônica do Cruz-Maltino é a falta de efetividade diante do gol adversário.

O Jogada10 levantou, então, números das partidas em questão, encontrando um número preocupante. A equipe do técnico Fernando Diniz tem apenas 27,3% de aproveitamento em relação a finalizações, segundo números tirados do site “SofaScore”. Não entendeu? A gente explica.

Falta de pontaria no Vasco

A sequência citada iniciou no empate por 1 a 1 com o Grêmio, em São Januário, pelo Brasileirão. Na ocasião, a equipe finalizou incríveis 31 vezes, acertando somente sete no alvo do goleiro Tiago Volpi. A eficácia se traduz nos números: apenas 22,6% dos chutes foram a gol. Para se ter uma ideia, o pior time do Brasileirão neste quesito é o Santos (17º colocado), com 23,8%.

Depois, contra o Del Valle (EQU), pela Sul-Americana, também em São Januário, o time precisava fazer quatro gols para seguir sonhando com a vaga. Desta vez, foram cinco finalizações ao alvo dentre 18 tentativas – média de 27,8%. O placar ficou em 1 a 1. Cinco dias mais tarde, o resultado se repetiu pela terceira vez. Foi diante do Inter, no Beira-Rio, quando o Cruz-Maltino testou 15 vezes o gol de Rochet. O uruguaio fez quatro defesas, além do gol de Rayan, gerando eficácia de 33,3%.

Por fim, contra o CSA, em jogo válido pelas oitavas da Copa do Brasil, o time passou zerado pela primeira vez na sequência citada. Foram seis chutes no alvo dentre as 20 finalizações totais – 30%. Assim, o Vasco evidenciou seu principal problema no momento.

Vegetti, aliás, recebe críticas pela má fase. Desde o fim do Mundial de Clubes, o artilheiro marcou apenas um gol em 21 finalizações. Só contra Grêmio e Del Valle foram 14 chutes, evidenciando o mau momento do Pirata na temporada.

