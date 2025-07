Ayrton Lucas e Alex Sandro estão relacionados para jogo do Flamengo

O técnico Filipe Luís conta com Ayrton Lucas e Alex Sandro para a partida contra o Atlético, nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores do Flamengo retornam após se recuperarem de lesões na temporada.

Alex Sandro teve uma lesão na coxa esquerda na partida contra o São Paulo, no dia 12 de julho. No mesmo jogo, Ayrton Lucas sofreu um corte profundo na perna esquerda após uma pancada. Os dois passaram por tratamento, se recuperaram e já treinam com o grupo desde o início desta semana.

Para a lateral esquerda, o Flamengo teve apenas Viña à disposição nos últimos jogos. O treinador chegou a improvisar o zagueiro Léo Pereira contra o Santos. Na direita, com a saída de Wesley, Varela se tornou a única opção.

Por outro lado, Jorginho, que atuou durante os 90 minutos das últimas quatro partidas do Flamengo no Brasileiro, deve ganhar uma folga. Evertton Araújo e Allan devem formar a dupla de volantes no Maracanã. No ataque, Luiz Araújo, que começou o último jogo no banco, pode voltar a ser titular. Matheus Gonçalves e Cebolinha brigam por vaga no ataque do Flamengo.

E os reforços?

Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino foram regularizados a tempo do jogo desta quinta-feira e devem ficar à disposição. O meia espanhol, aliás, revelou estar relacionado para a partida de ida das oitavas de final em entrevista ao jornal Marca.

O único que ficará fora dessa fase da competição é Carrascal, que desembarcou no Rio de Janeiro na quarta-feira e não foi inscrito a tempo.

Por fim, o Rubro-negro busca a sexta taça da competição. Afinal, o clube já venceu a Copa do Brasil em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024. Aliás, no ano passado, o título ocorreu justamente contra o Atlético, na Arena MRV.

